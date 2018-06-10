У ООС повідомляють про активізацію бойовиків на Луганському напрямку

На Маріупольському напрямку відмічена поява важкого озброєння

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) відзначається активізація російсько-окупаційних військ на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське. Про це повідомив представник прес-центру ООС підполковник Віктор Шубец.

"На Донецькому напрямку в районах населених пунктів Піски і Опитне противник під прикриттям мінометного вогню намагався покращити своє тактичне положення... На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська вели турбуючий та провокаційний вогонь по наших позиціях в районах населених пунктів Новоселівка друга, Лебединське та Гнутове", - повідомив Шубец.

Крім цього, на Маріупольському напрямку відмічена поява важкого озброєння.

Зазначається, що українські військові продовжують вести лише оборонні дії.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що у районі проведення ООС упродовж минулої доби, 9 червня, бойовики загалом 30 разів порушили режим припинення вогню, з них - 4 рази із застосуванням важкого озброєння, поранено двох українських військових.