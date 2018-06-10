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У ООС повідомляють про активізацію бойовиків на Луганському напрямку

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 15:28
Ілюстративне фото (facebook.com/Ігор Іванов)
Ілюстративне фото (facebook.com/Ігор Іванов)

На Маріупольському напрямку відмічена поява важкого озброєння

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) відзначається активізація російсько-окупаційних військ на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське. Про це повідомив представник прес-центру ООС підполковник Віктор Шубец.

"На Донецькому напрямку в районах населених пунктів Піски і Опитне противник під прикриттям мінометного вогню намагався покращити своє тактичне положення... На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська вели турбуючий та провокаційний вогонь по наших позиціях в районах населених пунктів Новоселівка друга, Лебединське та Гнутове", - повідомив Шубец.

Крім цього, на Маріупольському напрямку відмічена поява важкого озброєння.

Зазначається, що українські військові продовжують вести лише оборонні дії.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що у районі проведення ООС упродовж минулої доби, 9 червня, бойовики загалом 30 разів порушили режим припинення вогню, з них - 4 рази із застосуванням важкого озброєння, поранено двох українських військових.

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Теги публікації: обстрел, бойовики, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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