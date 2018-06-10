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В ООС сообщают об активизации боевиков на Луганском направлении

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 15:28
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

На Мариупольском направлении отмечено появление тяжелого вооружения

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) отмечается активизация российско-оккупационных войск на Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС подполковник Виктор Шубец.

"На Донецком направлении в районах населенных пунктов Пески и Опытное противник под прикрытием минометного огня пытался улучшить свое тактическое положение... На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска вели беспокоящий и провокационный огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Новоселовка вторая, Лебединское и Гнутово", - сообщил Шубец.

Кроме этого, на Мариупольском направлении отмечено появление тяжелого вооружения.

Отмечается, что украинские военные продолжают вести лишь оборонительные действия.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в районе проведения ООС на протяжении прошлых суток, 9 июня, боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них - 4 раза с применением тяжелого вооружения, ранены двое украинских военных.

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Теги публикации: обстрел, боевики, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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