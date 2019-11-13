В ООС представили докази обстрілу бойовиками аграрної компанії

У штабі операції Об'єднаних сил представили докази обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації аграрного підприємства "Бахмутський аграрний союз" (БАС)на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ООС Facebook.

Повідомляється, що 9 листопада бойовики здійснили обстріл території БАС, розташованого в межах населеного пункту Новолуганское Донецької області, із застосуванням ручного протитанкового гранатомета (РПГ-7) і станкового протитанкового гранатомета (СПГ-9М).

"Зафіксовано хвостову частину від пострілу СПГ-9М на відстані близько 15 метрів від приміщення для утримання тварин і хвостову частину від пострілу РПГ-7 на узбіччі технічного проїзду в цех відтворення поголів'я", - йдеться в повідомленні ООС.

Фото: докази обстрілів (facebook.com/pressjfo.news)

У штабі уточнили, що внаслідок обстрілу руйнувань об'єктів інфраструктури БАС і постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 листопада під час обходу позицій в районі Новотроїцького двоє українських військових підірвалися на міні. Українські військові перебувають у важкому стані.

Також повідомлялося, що за минулу добу, 12 листопада, бойовики на Донбасі 15 раз порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу ніхто з українських військових не постраждав.