На Донбасі бойовики здійснили 15 обстрілів позицій ЗСУ

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Зафіксовано за добу 15 обстрілів, двоє військових поранені внаслідок підриву на вибуховому пристрої

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі минулої доби, 12 листопада, бойовики провели 15 обстрілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів:

біля Пісків - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Верхньоторецького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

біля Славного, Березового і Красногорівки - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Мар'їнки - з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

біля Тарамчука - з СПГ і підствольних гранатометів;

неподалік Пищевика - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

біля Хутора Вільного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Південного - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) - з СПГ та автоматичних гранатометів;

поблизу Луганського - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

біля Троїцького - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поранення дістали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Втрат немає", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, за добу 11 листопада бойовики провели 16 обстрілів. Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями зброї.