На Донбасі бойовики здійснили 15 обстрілів позицій ЗСУ

Зафіксовано за добу 15 обстрілів, двоє військових поранені внаслідок підриву на вибуховому пристрої
У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі минулої доби, 12 листопада, бойовики провели 15 обстрілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 9 обстрілів:
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:
Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поранення дістали два військовослужбовці Об'єднаних сил.
"З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Втрат немає", - зазначили в ООС.
Нагадаємо, за добу 11 листопада бойовики провели 16 обстрілів. Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями зброї.