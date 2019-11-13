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У штабі розповіли подробиці підриву військових на міні на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     13.11.2019 - 10:59
У штабі розповіли подробиці підриву військових на міні на Донбасі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Їх стан важкий

У штабі операції Об'єднаних сил розповіли деталі підриву українських військових на міні під час обходу позицій у вівторок, 12 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС.

Як повідомляється, двоє військових здійснювали обхід на лінії взводних і ротних опорних пунктів в районі населеного пункту Новотроїцьке.

"Бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади отримали мінно-вибухові травми в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Поранені були негайно доставлені у Волноваську районну лікарню, де їм надали медичну допомогу. Зараз стан здоров'я військовослужбовців лікарі класифікують як важкий", - йдеться в повідомленні.

У штабі розповіли подробиці підриву військових на міні на Донбасі

Нагадаємо, раніше глава Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко повідомляв, що тільки один український військовий знаходиться у важкому стані. Також він зазначив, що трагедія сталася не в районі розведення сил.

Відзначимо, 12 листопада в районі проведення операції ОС незаконні збройні формування Росії і їх найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

Також РБК-Україна писало, що 11 листопада бойовики на Донбасі провели 16 обстрілів позицій українських підрозділів з забороненої мінськими домовленостями зброї.

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