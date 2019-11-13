В ООС представили доказательства обстрела боевиками аграрной компании

В штабе операции Объединенных сил представили доказательства обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации аграрного предприятия "Бахмутский аграрный союз" (БАС)на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООС в Facebook.

Сообщается, что 9 ноября боевики осуществили обстрел территории БАС, расположенного в пределах населенного пункта Новолуганское Донецкой области, с применением ручного противотанкового гранатомета (РПГ-7) и станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9М).

"Зафиксировано хвостовую часть от выстрела СПГ-9М на расстоянии около 15 метров от помещения для содержания животных и хвостовую часть от выстрела РПГ-7 на обочине технического проезда в цех воспроизводства поголовья", - говорится в сообщении ООС.

Фото: доказательства обстрелов (facebook.com/pressjfo.news)

В штабе уточнили, что вследствие обстрелов разрушений объектов инфраструктуры БАС и пострадавших нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 ноября во время обхода позиций в районе Новотроицкого двое украинских военных подорвались на мине. Украинские военные находятся в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что за прошлые сутки, 12 ноября, боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал.