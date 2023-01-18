В ООН обвинили Россию в ухудшении отношений между религиозными общинами

Во время заседания Совбеза ООН, которое созвала Москва, она отметила, что российское вторжение принесло самые серьезные формы нарушений прав человека и международного гуманитарного права в повседневную жизнь людей в Украине.

"Напряженность между украинскими общинами в Украине существовала десятилетиями. Отношения ухудшились после вооруженного нападения Российской Федерации на Украину", - сказала она.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники СБУ провели ряд обысков в церквях УПЦ МП. Там нашли российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов.

Также мы писали, что 19 декабря пограничники задержали на въезде в Киев священника УПЦ Московского патриархата, поддерживавшего контакты с россиянами.

Позже КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП поменять название.

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