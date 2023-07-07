В ООН заявили, что генсек против использования кассетных снарядов на войне в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает против того, чтобы Украина и Россия использовали кассетные боеприпасы в войне.

Об этом заявил заместитель спикера генсека ООН Фархан Хак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Хак отметил, что Гутерриш поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает любое применение, накопление и производство такого вооружения и была принята 15 лет назад. Он хочет, чтобы все страны придерживались ее положений.

"Поэтому, конечно, он не хочет, чтобы на поле боя продолжали использовать кассетные боеприпасы", - отметил заместитель спикера генсека.

Кассетные боеприпасы для Украины

Напомним, Украина не является подписантом Конвенции по кассетным боеприпасам, поэтому она может использовать подобное вооружение. Наша страна запрашивала такие снаряды у США еще в конце 2022 года, но тогда Вашингтон отказался от поставок.

Сейчас же позиция Белого дома изменилась, сегодня там официально анонсировали передачу Украине кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи.

Как объяснил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, те боеприпасы, которые получит Украина, более безопасны, поскольку процент их несрабатывания намного меньше, чем у обычных снарядов.