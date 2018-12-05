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В ООН заявили, що ІДІЛ карає людей на сході Сирії

Новини » Політика    05.12.2018 - 19:31
В ООН заявили, що ІДІЛ карає людей на сході Сирії
Фото: Мішель Бачелет (GettyImages)

Бачелет повідомила про 7000 цивільних осіб, які, за її словами, опинилися в пастці між терористами ІДІЛ і американською коаліцією

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що "Ісламська держава" (ІДІЛ) карає людей, яких звинувачують у співпраці з повстанцями на південному-сході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Бачелет повідомила про 7000 цивільних осіб, які, за її словами, опинилися в пастці між терористами ІДІЛ, які перешкоджають їм покинути сирійське місто і ударами американської коаліції.

"У нас також є повідомлення про те, що ІДІЛ страчують людей, яких підозрюють у співпраці з SDF ("Сирійськими демократичними силами") або іншими учасниками конфлікту", - сказала вона.

Нагадаємо, міжнародна коаліція під проводом США заявила про загибель в Сирії в результаті авіаудару одного з ватажків терористичної угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абу аль-Умараяна, який брав участь в обезголовлюванні американського співробітника служби гуманітарної Пітера Кессига.

Нагадаємо, на зустрічі в Астані (Казахстан) Російська Федерація (РФ), Туреччина та Іран не змогли досягти відчутного прогресу у створенні сирійського конституційного комітету.

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