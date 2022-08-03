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ООН запустить місію з пошуку фактів теракту в Оленівці

Фото: Антоніу Гутерріш, генеральний секретар ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

ООН планує найближчим часом запустити місію, яка займеться "встановленням фактів" трагедії в Оленівці, де загинули близько півсотні українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша в ході прес-конференція.

"Ми отримуємо запити від Російської Федерації і запити від України провести розслідування щодо подій (в Оленівці - ред.). Я вирішив, у відповідності зі своєю компетенцією і повноваженнями, почати місію з пошуку фактів. У мене немає повноважень проводити кримінальні розслідування, але можу запустити місію з пошуку фактів", - заявив Гутерріш.

Він також додав, що в результаті роботи місії встановлені факти будуть передані урядам України і РФ.

"Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися про коло повноважень цієї місії. Ми шукаємо компетентних, незалежних людей... І ми сподіваємося мати всі можливості з обох сторін для доступу до всіх даних, необхідних для з'ясування правди про те, що трапилося. Це питання, до якого ми підійшли дуже серйозно. І ми наполегливо працюємо над ним", - підкреслив генсек ООН.

Нагадаємо, 29 липня російські окупанти обстріляли колонію в тимчасово окупованій Оленівці (Донецька область), де перебували полонені українські бійці.

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