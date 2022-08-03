ООН запустит миссию по поиску фактов теракта в Еленовке

"Мы получаем запросы от Российской Федерации и запросы от Украины провести расследование по событиям (в Еленовке - ред.). Я решил, в соответствии со своей компетенцией и полномочиями, начать миссию по поиску фактов. У меня нет полномочий проводить уголовные расследования, но могу запустить миссию по поиску фактов", - заявил Гутерриш.

Он также добавил, что в результате работы миссии установленные факты будут переданы правительствам Украины и РФ.

"Я надеюсь, что мы сможем договориться о круге полномочий этой миссии. Мы ищем компетентных, независимых людей... И мы надеемся иметь все возможности с обеих сторон для доступа ко всем данным, необходимым для выяснения правды о случившемся. Это вопрос, к которому мы подошли очень серьезно. И мы упорно работаем над ним", - подчеркнул генсек ООН.