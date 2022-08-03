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ООН запустит миссию по поиску фактов теракта в Еленовке

Фото: Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

ООН планирует в ближайшее время запустить миссию, которая займется "установлением фактов" трагедии в Еленовке, где погибли около полсотни украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсекретаря ООН Антониу Гутерриша в ходе пресс-конференции.

"Мы получаем запросы от Российской Федерации и запросы от Украины провести расследование по событиям (в Еленовке - ред.). Я решил, в соответствии со своей компетенцией и полномочиями, начать миссию по поиску фактов. У меня нет полномочий проводить уголовные расследования, но могу запустить миссию по поиску фактов", - заявил Гутерриш.

Он также добавил, что в результате работы миссии установленные факты будут переданы правительствам Украины и РФ.

"Я надеюсь, что мы сможем договориться о круге полномочий этой миссии. Мы ищем компетентных, независимых людей... И мы надеемся иметь все возможности с обеих сторон для доступа ко всем данным, необходимым для выяснения правды о случившемся. Это вопрос, к которому мы подошли очень серьезно. И мы упорно работаем над ним", - подчеркнул генсек ООН.

Напомним, 29 июля российские оккупанты обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке (Донецкая область), где находились пленные украинские бойцы.

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