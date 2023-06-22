ООН запустила программу по разминированию и оказанию помощи фермерам в Украине

Программа запущена при сотрудничестве продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программе (ВПП) и Фондом Швейцарии по разминированию.

Программа уже началась в Харькове, а затем распространится на Николаев и Херсон, ориентируясь на фермеров с земельными наделами менее 300 га, а также на сельские семьи, выращивающие продукты питания для собственного потребления, говорится в заявлении двух организаций.

Программа направлена на "безопасное возвращение земли в продуктивное использование, включая разминирование и разминирование других взрывоопасных пережитков войны, чтобы помочь восстановить средства к существованию в сельском хозяйстве, внести вклад в экономическое восстановление Украины и устранить необходимость в гуманитарной помощи для тысяч сельских семей".

Разминирование Украины

Из-за постоянных российских атак большая часть территории Украины загрязнена снарядами и минами. Еще хуже ситуация на деоккупированных территориях, которые российские войска, отступая, минировали.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгал заявлял, что Украина начинает новую госполитику по гуманитарному разминированию территорий. Теперь страна планирует создать коалицию государств, которые помогут в этом вопросе.

При этом ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом, во время которого обсудили вопросы по разминированию украинских территорий.

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