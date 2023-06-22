ООН запустила програму з розмінування та надання допомоги фермерам в Україні

ООН запустила програму з розмінування мінних полів і підтримки дрібних фермерів і сільських сімей в Україні, які найбільше постраждали від війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.
Програму запущено за співпраці продовольчої та сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) та Фонду Швейцарії з розмінування.
Програма вже розпочалася в Харкові, а потім пошириться на Миколаїв і Херсон, орієнтуючись на фермерів із земельними наділами менше ніж 300 га, а також на сільські сім'ї, які вирощують продукти харчування для власного споживання, ідеться в заяві двох організацій.
Програма спрямована на "безпечне повернення землі в продуктивне використання, включно з розмінуванням і розмінуванням інших вибухонебезпечних пережитків війни, щоб допомогти відновити засоби для існування в сільському господарстві, зробити внесок в економічне відновлення України та усунути необхідність у гуманітарній допомозі для тисяч сільських сімей".
Через постійні російські атаки велика частина території України забруднена снарядами та мінами. Ще гірша ситуація на деокупованих територіях, які російські війська, відступаючи, мінували.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигал заявляв, що Україна розпочинає нову держполітику з гуманітарного розмінування територій. Наразі країна планує створити коаліцію держав, які допоможуть у цьому питанні.
При цьому голова МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з главою МЗС Австрії Александером Шалленбергом, під час якого обговорили питання щодо розмінування українських територій.
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