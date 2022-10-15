RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ООН призвали Россию предоставить доступ Красному Кресту ко всем военнопленным

Фото: В ООН призвали Россию предоставить доступ Красному Кресту ко всем военнопленным (pon.org.ua)
Автор: Олег Васкив

В Организации Объединенных Наций призвали Москву не препятствовать работе Красного Креста и предоставить доступ ко всем военным, находящимся в российском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь [ООН] снова обращается в РФ с просьбой предоставить Международному комитету Красного Креста полный доступ ко всем военнопленным", - отметил пресс-секретарь.

Дюжаррик подчеркнул, что должны быть выполнены нормы международного гуманитарного права, в частности Третья Женевская конвенция.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман договорились о сотрудничестве по вопросу освобождения украинских военнопленных.

К слову, 13 октября был проведен очередной обмен пленными. В результате удалось уволить 20 наших защитников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВойна России против Украины