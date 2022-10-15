В ООН призвали Россию предоставить доступ Красному Кресту ко всем военнопленным

В Организации Объединенных Наций призвали Москву не препятствовать работе Красного Креста и предоставить доступ ко всем военным, находящимся в российском плену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь [ООН] снова обращается в РФ с просьбой предоставить Международному комитету Красного Креста полный доступ ко всем военнопленным", - отметил пресс-секретарь.
Дюжаррик подчеркнул, что должны быть выполнены нормы международного гуманитарного права, в частности Третья Женевская конвенция.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман договорились о сотрудничестве по вопросу освобождения украинских военнопленных.
К слову, 13 октября был проведен очередной обмен пленными. В результате удалось уволить 20 наших защитников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.