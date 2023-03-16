ООН призвала продлить "зерновое соглашение" на 120 дней

"Для нас текст соглашения ясен, и он предусматривает продолжение действия соглашения на 120 дней", - заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Накануне в Турции заявили, что будут продолжать переговоры о продлении соглашения на 120, а не на 60 дней. Украинская сторона также настаивает на продлении соглашения на 120 дней.

По данным Организации Объединенных Наций, Украина на сегодняшний день экспортировала почти 25 миллионов тонн, в основном, кукурузы и пшеницы в рамках соглашения. Основными пунктами назначения поставок были Китай, Италия, Испания, Турция и Нидерланды.

Напомним, ранее МИД России заявил, что Москва согласовала продление своей части зерновой сделки всего на 60 дней.

Кроме того, Турция, которая является одной из сторон соглашения, заявила, что Анкара продолжает работу над тем, чтобы срок зернового соглашения был продлен.

Отметим, что срок действия зернового соглашения истекает 18 марта 2023 года. Ожидается, что Украина попросит стороны начать переговоры по продлению соглашения еще как минимум на один год.

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