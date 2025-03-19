ООН зафиксировала новые ужасные преступления России в Украине, - МИД

В МИД отметили, что в течение третьего года своей работы Комиссия зафиксировала дополнительные грубые нарушения прав человека и международного гуманитарного права российскими оккупантами в Украине. Эксперты нашли неопровержимые доказательства и свидетельства ужасных преступлений, которые систематически совершает Россия в ходе вооруженной агрессии против украинского государства.

Доклад Комиссии показывает, что Российская Федерация продолжает пытать гражданских и военнопленных, удерживать заложников в нечеловеческих условиях, использовать сексуальное насилие как метод пыток, в частности к задержанным мужчинам. Она содержит вопиющие факты многочисленных казней военнопленных и внедрения российским командованием политики "не брать в плен", что является прямым и циничным нарушением Женевских конвенций.

"Комиссия прямо указывает: массовые и систематические пытки и насильственные исчезновения являются не просто военными преступлениями, а элементами спланированной государственной политики России, которая действует с чувством полной безнаказанности, - отметили в МИД.

Такие действия Комиссия квалифицирует как преступления против человечности, что влечет за собой самый высокий уровень международной ответственности.

Выводы Комиссии подчеркивают насущную потребность в продолжении дальнейшего международного расследования всех преступлений РФ, привлечении виновных к ответственности, создании специального трибунала по преступлению агрессии и усилении санкционного давления.

Преступления РФ в Украине

Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанты, вероятно, убили по меньшей мере пятерых безоружных украинских военных, попавших в плен. Видео казни пленных было опубликовано в сети.

Также в феврале 2025 года в сети появилось видео казни украинских воинов, попавших в плен россиян в Курской области. На кадрах видно, как российский оккупант сознательно стреляет в голову украинскому военнопленному. По словам одного из украинских бойцов, это были воины 82-й бригады.