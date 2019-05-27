В ООН виступають за квоти для жінок на позачергових виборах Ради

Координатор системи ООН в Україні і одночасно координатор із гуманітарних питань на підтримку рівної участі жінок у парламентських виборах Оснат Лубрані заявила про необхідність принаймні 30-відсоткової квоти для жінок-кандидаток у виборчих списках партій на позачергових виборах до Верховної ради України. Про це повідомляє представництво ООН в Україні у своєму Facebook.

Лубрані виступила на підтримку рівної участі жінок в позачергових виборах в Україні.

"З огляду на майбутні парламентські вибори, від імені Організації Об’єднаних Націй, я хотіла б звернути увагу на важливість рівної участі жінок у виборах та їх представництва у наступному скликанні Верховної ради. Жінки становлять 54 відсотки населення України, але протягом усієї історії держави вони лише у незначній мірі були представлені в уряді та Верховній раді, і ніколи не обіймали посади президента", - підкреслила координатор системи ООН в Україні.

Вона закликала "проявити політичну волю і відважність у реалізації принаймні 30-відсоткової квоти для жінок-кандидаток у виборчих списках політичних партій".

"Я б хотіла апелювати на зобов’язання України, згідно з Конвенцією ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, яку вона ратифікувала. Стаття 4 вимагає від держави реалізувати тимчасові спеціальні заходи, включаючи квоти, а стаття 7 закликає до ліквідації дискримінації щодо жінок у політичному та суспільному житті країни", - зазначила Лубрані.

Також координатор запевнила, що в ООН готові співпрацювати з жінками та чоловіками України задля досягнення "соціальної справедливості та сталого розвитку в країні".

Нагадаємо, до виборчого списку партії "Європейська солідарність", крім Петра Порошенка, можуть увійти нинішній спікер Верховної ради Андрій Парубій і заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

Як писало РБК-Україна, перед достроковими виборами до Верховної ради партія президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков.