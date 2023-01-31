В ООН считают, что миссия в по расследованию теракта в Еленовке еще возможна

В ООН считают, что миссия по расследованию теракта во временно оккупированной Еленовке, где погибли украинские военные, еще возможна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова постоянного координатора системы ООН в Украине Дениз Браун в комментарии журналистам.

По словам представителя ООН, организация еще ни разу не получала разрешения от России, чтобы посетить место теракта в Еленовке.