В ООН считают, что миссия в по расследованию теракта в Еленовке еще возможна
В ООН считают, что миссия по расследованию теракта во временно оккупированной Еленовке, где погибли украинские военные, еще возможна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова постоянного координатора системы ООН в Украине Дениз Браун в комментарии журналистам.
По словам представителя ООН, организация еще ни разу не получала разрешения от России, чтобы посетить место теракта в Еленовке.
"Значит ли это, что все потеряно? Нет. Вспомните Запорожскую атомную электростанцию. У нас там специалисты по МАГАТЭ. Так что это возможно", - отметила Браун.
Напомним, 29 июля прогремел взрыв в колонии оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В результате теракта погибли по меньшей мере 50 бойцов.
22 августа ООН создала группу для расследования теракта, в которую вошли международные специалисты. Однако 5 января генсек ООН Антониу Гутерриш расформировал комиссию "из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия".
Также президент Украины Владимир Зеленский заверил, что теракт оккупантов в Еленовке станет одним из пунктов обвинения на международном трибунале против России.
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