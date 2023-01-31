В ООН вважають, що місія з розслідування теракту в Оленівці ще можлива

В ООН вважають, що місія з розслідування теракту у тимчасово окупованій Оленівці, де загинули українські військові, ще можлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова постійного координатора системи ООН в Україні Деніз Браун у коментарі журналістам.

"Чи означає це, що все втрачено? Ні. Згадайте Запорізьку атомну електростанцію. У нас там фахівці з МАГАТЕ. Тож це можливо", - зазначила Браун.

За словами представника ООН, організація ще жодного разу не отримувала дозволу від Росії, щоби відвідати місце теракту в Оленівці.

Нагадаємо, 29 липня пролунав вибух у колонії окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені. Внаслідок теракту загинули щонайменше 50 бійців.

22 серпня ООН створила групу для розслідування теракту, до якої увійшли міжнародні спеціалісти. Проте 5 січня генсек ООН Антоніу Гутерріш розформував комісію "через відсутність умов для спрямування місії на місце події".

Також президент України Володимир Зеленський запевнив, що теракт окупантів у Оленівці стане одним із пунктів звинувачення на міжнародному трибуналі проти Росії.

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