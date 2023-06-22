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ООН внесла российскую армию в "позорный список" за убийства детей в Украине, - Reuters

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Четверг 22 июня 2023 19:05
ООН внесла российскую армию в "позорный список" за убийства детей в Украине, - Reuters Фото: ООН внесла российскую армию в "позорный список" за убийства детей в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

ООН считает Россию виновной в убийстве 136 украинских детей в 2022 году. Поэтому Вооруженные силы РФ внесли в "позорный список".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В издании отмечают, что информация о внесении России в "позорный список" содержится в докладе Совета безопасности ООН.

В документе также отмечается, что российские солдаты покалечили 518 детей и совершили 480 атак на школы и больницы.

При этом, согласно информации доклада, оккупанты использовали 91 ребенка в качестве живого щита.

"Позорный список" ООН

"Позорный список" - инициатива Организации Объединенных Наций. Туда вносят вооруженные силы различных стран и вооруженные группировки, которые калечат или убивают детей в ходе военных конфликтов.

Вооруженные формирования, которые вносят в список, могут быть подвергнуты санкциям Совета Безопасности ООН, и, согласно руководящим принципам ООН, исключаются из списка только после подписания и выполнения плана действий по прекращению нарушений.

Примечательно, что несмотря на внесение ВС РФ в "позорный список", страна остается постоянным членом Совета безопасности ООН. Украина настаивает на том, что Россия незаконно получила свое место в Совбезе и пытается инициировать исключение государства-агрессора.

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