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ООН внесла російську армію до "ганебного списку" за вбивства дітей в Україні, - Reuters

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Четвер 22 червня 2023 19:05
ООН внесла російську армію до "ганебного списку" за вбивства дітей в Україні, - Reuters Фото: ООН внесла російську армію до "ганебного списку" за вбивства дітей в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

ООН вважає Росію винною у вбивстві 136 українських дітей у 2022 році. Тому Збройні сили РФ внесли до "ганебного списку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У виданні зазначають, що інформація про внесення Росії до "ганебного списку" міститься в доповіді Ради безпеки ООН.

У документі також зазначається, що російські солдати покалічили 518 дітей та здійснили 480 атак на школи та лікарні.

При цьому, згідно з інформацією доповіді, окупанти використовували 91 дитину як живий щит.

"Ганебний список" ООН

"Ганьбий список" - ініціатива Організації Об'єднаних Націй. Туди вносять збройні сили різних країн та збройні угруповання, які калічать чи вбивають дітей під час військових конфліктів.

Збройні формування, які вносять до списку, можуть бути піддані санкціям Ради Безпеки ООН, і, згідно з керівними принципами ООН, виключаються зі списку лише після підписання та виконання плану дій щодо припинення порушень.

Примітно, що незважаючи на внесення ЗС РФ до "ганебного списку", країна залишається постійним членом Ради безпеки ООН. Україна наполягає на тому, що Росія незаконно отримала своє місце в Раді безпеки і намагається ініціювати виключення держави-агресора.

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