В России пригрозили ООН из-за расследования поставок "шахедов" из Ирана

Россия собирается "пересмотреть отношения" с ООН, если организация будет исследовать сбитые над Украиной дроны. В Кремле заявили, что Россия во время атак якобы "использует только беспилотники собственного производства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

"У нас есть своя промышленность по производству беспилотников, которая создает продукцию для этой кампании, так что все обвинения остаются на совести наших западных коллег", - сказал Полянский на встрече с журналистами по итогам закрытого заседания Совбеза ООН, где были выдвинуты обвинения в поставках Ираном беспилотников России.

В качестве "доказательства" своих слов Полянский напомнил, что на найденных в Украине беспилотниках есть надписи на русском языке.

"Не думаю, что русский настолько широко используется в Иране", - сказал он.

Полянский добавил, что Россия проведет "переоценку отношений" с секретариатом ООН и генеральным секретарем организации, если они примут участие в расследовании поставок иранских беспилотников в Россию.

"Мы надеемся, что секретариат и сам генеральный секретарь не нарушат снова решения Совета Безопасности ООН, не выйдут за пределы своего технического мандата и воздержатся от участия в каких-либо незаконных расследованиях. Иначе нам придется провести переоценку нашего сотрудничества с ними, что не отвечает ничьим интересам", - констатировал он.