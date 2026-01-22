В ООН ответили, взволнованы ли появлением "Совета мира" Трампа как конкурента организации

Заместитель спикера заявил, что многие организации, региональные структуры, оборонные альянсы сосуществовали с ООН в течение 80 лет. Относительно "Совета мира", Гак подчеркнул, что решение о его создании одобрил Совбез ООН.

"И мы, конечно, продолжаем придерживаться этой резолюции...Что будет в будущем? Посмотрим", - подытожил Фархан Гак и добавил, что ООН не беспокоится из-за появления новых организаций и работает в соответствии со своей программой и Уставом.

Еще заместитель спикера добавил, что в ООН "богатая история достижений и широкий набор мандатных задач", которые постоянно выполняются.

Ответ на критику Трампа

Относительно критики ООН американским лидером Дональдом Трампом, Гак ответил, что организация запланировала улучшить свою работу.

"Мы ясно дали понять, что прилагаем все усилия, чтобы улучшить работу ООН, чтобы она эффективно работала для всех заинтересованных сторон", - отметил заместитель генсека ООН.

В этом контексте Гак напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "запустил инициативу UN 80, направленную на повышение эффективности организации".

По словам чиновника, ООН и в дальнейшем "будет неутомимо работать ради мира с полным уважением к международному праву и прилагать всесторонние усилия для устранения первопричин конфликтов, чтобы обеспечить устойчивые решения для достижения мира".

Фархан Гак также проинформировал, что генсек ООН Антониу Гутерреш из-за болезни не поехал в Давос на Международный экономический форум и работает дистанционно.