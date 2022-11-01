За два дня по "зерновому коридору" прошло 17 суден: в какие страны направились

За два дня по "зерновому коридору" в оба направления прошли 17 судов, из них два направились в украинские порты под загрузку.

Сегодня, 1 ноября, из портов "Черноморск" и "Южный" вышли еще три судна с 85 тысячами тонн агропродукции для стран Африки и Европы. В их числе балкер BOMUSTAFA O с 22,8 тысячами тонн пшеницы для Ливии и NIMET TORLAK с 12,6 тысячами тонн шрота для Марокко.

В свою очередь, украинские порты приняли два танкера под загрузку маслом для Иордании и Румынии. Благодаря тому, что ООН и Турция увеличили количество инспекционных групп до десяти, Совместный координационный центр 31 октября проверил 46 судов с 1,7 млн ​​тонн украинской агропродукции, уже отправившихся в порты назначения. Очередь из судов в Босфоре, ожидающих инспекции, сократилась до 147 судов.

За 3 месяца реализации "Зерновой инициативы" 422 судна экспортировали около 10 млн тонн агропродукции. По данным МИУ, этот объем мог бы быть на 30-40% больше, если бы Россия не блокировала проведение инспекций в Босфоре.