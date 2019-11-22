Росія фактично вийшла з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів у зв'язку з чим ООН тепер не зможе судити Росію за порушення прав цивільних осіб під час війни. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін.

Як зазначається, Росія тепер не визнає статтю додаткового протоколу до цієї конвенції про визнання юрисдикції спеціальної комісії ООН виконувати роль судового органу, який розбирає порушення.

Нагадаємо, Арбітражний суд у Гаазі вчора, 21 листопада, почав перші слухання у справі "Україна проти Росії", а саме щодо нападу на українські кораблі в Керченській протоці.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 21 листопада, Арбітражний трибунал в Гаазі почне перші слухання у справі "Україна проти Росії". Передбачалося, що суд розгляне порушення Росією імунітету українських військових суден та 24 членів їх екіпажів.

Також РБК-Україна писало, що 8 листопада, Міжнародний суд ООН відхилив заперечення Росії щодо юрисдикції у справі "Україна проти РФ". Суд визнав свою юрисдикцію у справах про расову дискримінацію в Криму та фінансування тероризму на Донбасі.