ООН спрогнозувала історичний рівень безробіття у світі

У другому кварталі 2020 року майже 200 млн людей втратять роботу через коронавірус. Про це йдеться в доповіді ООН.

У доповіді говориться, що найбільше від кризової ситуації постраждають малі та середні підприємства, фермери, самозайняті громадяни, біженці та мігранти.

"Криза, викликана пандемією COVID-19, занурює світову економіку в рецесію з історичними рівнями безробіття та бідності", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, Кабінет міністрів своєю постановою виділив 6 млрд грн на фінансову допомогу Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Також раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозувало збільшення кількості офіційно зареєстрованих безробітних. Станом на 24 квітня 2020 року, кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 426,4 тисяч людей.

Раніше президент України написав, що без підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україну чекає банкрутство і занурення у злидні.