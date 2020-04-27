Уряд виділив 6 мільярдів на допомогу по безробіттю

Кошти безробітним виділені з державного бюджету, оскільки коштів Фонду з безробіття недостатньо
Кабінет міністрів на своєю постановою виділив 6 млрд грн на фінансову допомогу Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Як зазначили в прес-службі, постановою також затверджено порядок використання зазначених коштів.
Виділені кошти будуть спрямовані на виплату:
Як зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, постанова дозволить вирішити дві цілі: перша - це забезпечити допомогу тим людям, які вже втратили роботу, а друга - допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення.
Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України прогнозує збільшення кількості офіційно зареєстрованих безробітних. Станом на 24 квітня 2020 року, кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становить 426,4 тисяч осіб. За даними міністерства з початку карантину, тобто починаючи з 12 березня в службі зайнятості зареєструвалося 120,8 тисяч безробітних.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 24 квітня своєю постановою затвердив реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі. Відтепер на онлайн-порталі державних послуг "Дія" з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю.