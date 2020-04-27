Уряд виділив 6 мільярдів на допомогу по безробіттю

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Кошти безробітним виділені з державного бюджету, оскільки коштів Фонду з безробіття недостатньо

Кабінет міністрів на своєю постановою виділив 6 млрд грн на фінансову допомогу Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Як зазначили в прес-службі, постановою також затверджено порядок використання зазначених коштів.

Виділені кошти будуть спрямовані на виплату:

допомогу по безробіттю - 1,277 млрд грн;

підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн до 1000 грн;

допомогу звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня;

виплату усім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7 як було раніше;

допомогу по частковому безробіттю - 4,723 млрд грн;

виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

Як зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, постанова дозволить вирішити дві цілі: перша - це забезпечити допомогу тим людям, які вже втратили роботу, а друга - допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України прогнозує збільшення кількості офіційно зареєстрованих безробітних. Станом на 24 квітня 2020 року, кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становить 426,4 тисяч осіб. За даними міністерства з початку карантину, тобто починаючи з 12 березня в службі зайнятості зареєструвалося 120,8 тисяч безробітних.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 24 квітня своєю постановою затвердив реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі. Відтепер на онлайн-порталі державних послуг "Дія" з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю.