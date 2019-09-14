На Донбасі з початку доби поранено вісім військових ЗСУ

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових

На Донбасі за минулу добу, 13 вересня, бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, поранено вісім українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що ворог обстрілював позиції українських військовослужбовців із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм і 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики 14 разів обстріляли позиції ООС з автоматичних гранатометів, стрілецького та снайперської зброї, ручних протитанкових гранатометів.

Зокрема, бойовики порушили перемир'я поблизу Новотроїцького, Мар'їнки, Талаковки, Авдіївки, Дослідно, Верхньоторецького, Водяного, Пищевика і поблизу Гнутово - з метою нанесення максимального шкоди українським військовим противник застосував кілька безпілотних літальних апаратів (БПЛА), серед них - один з підвісом для скидання гранатометним пострілів

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" супротивник зробив вісім обстрілів позицій з мінометів, стрілецької зброї, автоматичних гранатометів.

Так, бойовики обстріляли українських військових в районі Зайцево, Майорска, чотири рази неподалік Новгородського, Новолуганского, біля Хутора Вільного застосували протитанковий ракетний комплекс

З початку поточної доби збройні формування РФ і її найманці один раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганского з міномета калібру 120 мм.

Нагадаємо, за добу, 12 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один військовослужбовець з складу Національної гвардії.