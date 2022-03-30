В ООН повідомили про понад тисячу загиблих серед мирного населення в Україні

З початку повномасштабної війни Росії в Україні зафіксовано 3039 жертв серед цивільного населення країни: 1179 убитих і 1860 поранених. Дані вказані на 29 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООН .

В інших областях України, включаючи м. Київ, а також Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській і Житомирській областях, які перебували під контролем уряду, 1702 постраждалих - 791 убитих і 911 поранених.

На території, підконтрольній уряду: 1042 жертви - 326 убитих і 716 поранених. На території, контрольованій самопроголошеними "республіками": 295 жертв - 62 убитих і 233 поранених.

При цьому в Донецькій і Луганській областях 1337 постраждалих - 388 убитих і 949 поранених.

Серед 1860 поранених - 209 чоловіків, 157 жінок, 34 дівчат і 26 хлопців, а також 74 дитини і 1360 дорослих, стать яких поки невідома.

Серед 1179 убитих - 236 чоловіків, 172 жінки, 15 дівчат і 34 хлопці, а також 55 дітей і 667 дорослих, стать яких поки невідома.

Нагадаємо, за даними офісу Генерального прокурора, з початку російської агресії в Україні загинули 144 дитини. При цьому ще понад 220 дітей поранені.

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