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В ООН розкритикували український закон "Про медіа"

Новини » Політика     31.01.2020 - 15:51
В ООН розкритикували український закон "Про медіа"
Ілюстративне фото (twitter.com/Верховна Рада)

Закон не відповідає міжнародним стандартам

Закон №2693 "Про медіа", запропонований українською владою, не відповідає міжнародним стандартам та може призвести до самоцензури. Про це заявила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні на сторінці в Facebook.

Так, в ООН закликають Україну втриматися від впровадження певних обмежень для роботи ЗМІ, адже вони не відповідають міжнародним стандартам прав людини, можуть підірвати свободу журналістів та призвести до самоцензури.

"Спроба запровадити кримінальну відповідальність за розповсюдження дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу. Ба більше, влада має утриматися від створення органів, відповідальних за моніторинг та фільтрування контенту", - заявили в ООН.

В організації наголошують, що боротьба з дезінформацією має відбуватися не шляхом обмеження свободи ЗМІ.

"Закликаємо Міністерство культури, яке розробило цей перший проєкт закону, дотримуватися міжнародних стандартів прав людини, продовжити публічне обговорення та забезпечити його відкритість та інклюзивність", - йдеться в заяві.

В ООН розкритикували український закон &quot;Про медіа&quot;

Нагадаємо, 27 грудня в парламенті було зареєстровано законопроєкт №2693 "Про медіа", який передбачає введення відповідальності за умисне поширення інформації, яка є елементом військової агресії Російської Федерації проти України. Планується, що закон буде діяти до деокупації українських територій.

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