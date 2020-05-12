ООН просить релігійних лідерів допомогти у поширенні рекомендацій ВООЗ

Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com/United Nations)

На думку генсека ООН, релігійні лідери можуть зіграти ключову роль в боротьбі з пандемією коронавірусу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав релігійних лідерів допомогти урядам у просуванні карантинних заходів, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я для подолання пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

На думку Гутерріша, релігійні лідери можуть зіграти ключову роль у пошуку рішень для боротьби з пандемією.

"Оскільки ми боремося з розповсюдженням дезінформації, я прошу релігійних лідерів використовувати комунікаційні можливості для підтримки урядів у просуванні рекомендованих ВООЗ заходів громадської охорони здоров'я - від фізичного дистанціювання до хорошої гігієни - і забезпечення того, щоб під час релігійних зібрань, в тому числі поклонінь, релігійних і похоронних церемоній, дотримувалися ці заходи", - заявив генсек ООН

Він також закликав релігійних лідерів "активно заперечувати неточні і неправильні дані" про вірус. Гутерріш також відзначив необхідність пропаганди ненасильства і неприйняття ксенофобії, расизму і всіх форм нетерпимості, які мають місце під час пандемії.

Раніше Антоніу Гутерріш заявив, що пандемія супроводжується серйозним зростанням ксенофобії та іншими подібними настроями. Зокрема, мігрантів та біженців звинувачують у поширенні коронавірусу.

Також в ООН заявляли, що ситуація з коронавірусом в світі може викликати зростання випадків гендерного насильства, а сама пандемія "стрімко перетворюється в кризу у галузі прав людини".