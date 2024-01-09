Почти половина населения Украины будет нуждаться в гуманитарной помощи в этом году, - ООН

В Организации Объединенных Наций считают, что в 2024 году более 14,6 миллиона человек, что составляет 40% населения Украины, будут нуждаться в гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В организации отмечают, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину люди пережили почти два года безостановочных боевых действий. Также война заставила около 6,3 миллионов украинцев уехать за границу.

" В дополнение к насилию, Украина сейчас находится в плену глубокой зимы. Продолжение широкомасштабной гуманитарной операции сегодня актуально, как никогда", - говорится в отчете УКГВ.

В ООН добавляют, что первая неделя января принесла Украине волну обстрелов, которая началась 29 декабря и продолжается до сих пор. Каждый день погибают и получают ранения гражданские лица, а их дома и критическая инфраструктура разрушаются.

Беженцы из Украины и помощь от ООН

В начале декабря ООН обратилась с призывом выделить 46 млрд долларов на 2024 год для помощи людям, пострадавшим от гуманитарных кризисов по всему миру, в частности, на Секторе Газа, в Судане и Украине.

По данным ООН, в конце 2022 года 5,7 млн украинцев выехали в соседние страны, что создало один из крупнейших кризисов переселения со времен Второй мировой войны. В целом, по данным Центра мониторинга внутренних перемещений, российское вторжение в Украину спровоцировало перемещение 16,9 млн человек.