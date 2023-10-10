МВФ обновил прогноз по росту мировой экономики на 2023-2024 годы

Международный валютный фонд сохранил прогноз по росту мировой экономики в 2023 году на уровне 3,0%. Прогноз по росту ВВП в 2024 году ухудшен на 0,1 п.п. до 2,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook (октябрь 2023 года).

"Базовый прогноз предполагает замедление темпов роста мировой экономики с 3,5% в 2022 году до 3,0% в 2023 году и 2,9% в 2024 году, что значительно ниже исторического среднего показателя (2000-2019 годы) в 3,8%", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в странах с развитой экономикой этот показатель замедлится с 2,6% в 2022 году до 1,5% в 2023 году и 1,4% в 2024 году, поскольку ужесточение политики начинает оказывать негативное воздействие. Прогнозируется, что в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах произойдет умеренное снижение темпов роста с 4,1% в 2022 году до 4,0% как в 2023, так и в 2024 году.

Оценка МВФ

Как отметил Пьер-Оливье Гуринша, директор Исследовательского департамента МВФ, мировая экономика продолжает восстанавливаться после пандемии, вторжения России в Украину и кризиса стоимости жизни.

"Оглядываясь назад, можно сказать, что устойчивость была поразительной. Несмотря на разрушение войной энергетических и продовольственных рынков и беспрецедентное ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией, продолжавшейся десятилетиями, экономическая активность замедлилась, но не остановилась", - сказал он.

Несмотря на это, рост остается медленным и неравномерным, а различия увеличиваются. "Мировая экономика хромает, а не мчится", - добавил Гуринша.

По его словам, общая инфляция продолжает замедляться: с 9,2 процента в 2022 году в годовом исчислении до 5,9 процента в этом году и 4,8 процента в 2024 году.

"В результате прогнозы все больше соответствуют сценарию мягкой посадки, снижая инфляцию без серьезного спада экономической активности, особенно в Соединенных Штатах", - сказал директор Исследовательского департамента МВФ.