Деньги к празднику. Кто и как может подать заявку на выплату ко Дню Независимости

Ежегодно ко Дню Независимости государство предоставляет некоторым украинцам денежную помощь. Сумма выплат составляет от 450 до 3100 гривен, в зависимости от категории граждан.

РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Уряд online" в Telegram рассказывает, кто и как может получить выплату ко Дню Независимости.

Какая сумма выплат ко Дню Независимости

Эту помощь государство оказывает ежегодно в знак благодарности и поддержки для пострадавших в результате войн и репрессий.

Суммы помощи распределены в зависимости от статуса:

3 100 грн - лица с инвалидностью I группы из-за войны, бывшие малолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность;

- лица с инвалидностью I группы из-за войны, бывшие малолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность; 2 900 грн - лица с инвалидностью II группы по вышеупомянутым причинам;

- лица с инвалидностью II группы по вышеупомянутым причинам; 2 700 грн - лица с инвалидностью III группы;

- лица с инвалидностью III группы; 1 000 грн - участники боевых действий, пострадавшие на Майдане, бывшие несовершеннолетние узники и дети, рожденные в лагерях;

- участники боевых действий, пострадавшие на Майдане, бывшие несовершеннолетние узники и дети, рожденные в лагерях; 3 100 грн - лица с особыми заслугами перед Родиной;

- лица с особыми заслугами перед Родиной; 650 грн - члены семей погибших ветеранов и защитников Украины, а также вдовы/вдовцы, которые не женились во второй раз;

- члены семей погибших ветеранов и защитников Украины, а также вдовы/вдовцы, которые не женились во второй раз; 450 грн - участники войны, бывшие узники, принудительно вывезенные, дети партизан и подпольщиков.

Как подать заявку на выплату

Часть украинцев может получить эту выплату автоматически, то есть никакой заявки не надо подавать. А именно:

пенсионеры, которые имеют право на эту выплату, получат ее в августе вместе с пенсией;

если человек не является пенсионером, но проходит службу или работает - средства перечислятся на счет военной части или организации на основании заявки работодателя.

Людям, которые не являются пенсионерами и не работают, но имеют право на выплату, нужно самостоятельно подать заявление до 1 августа. Если в указанное время не удалось это сделать, то следует подать до 1 октября.

В заявлении следует указать:

паспортные данные;

номер банковской карточки;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

данные из удостоверения, которое подтверждает статус и дает право на выплату.

К заявлению прилагаются копии паспорта и удостоверения, а при личном обращении следует предъявить оригиналы.

Заявление можно подать лично в Пенсионном фонде или ЦНАПе, по почте на адрес территориального ПФУ, онлайн - через портал электронных услуг пенсионного фонда с КЭП.