Деньги к празднику. Кто и как может подать заявку на выплату ко Дню Независимости
Ежегодно ко Дню Независимости государство предоставляет некоторым украинцам денежную помощь. Сумма выплат составляет от 450 до 3100 гривен, в зависимости от категории граждан.
РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Уряд online" в Telegram рассказывает, кто и как может получить выплату ко Дню Независимости.
Какая сумма выплат ко Дню Независимости
Эту помощь государство оказывает ежегодно в знак благодарности и поддержки для пострадавших в результате войн и репрессий.
Суммы помощи распределены в зависимости от статуса:
- 3 100 грн - лица с инвалидностью I группы из-за войны, бывшие малолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность;
- 2 900 грн - лица с инвалидностью II группы по вышеупомянутым причинам;
- 2 700 грн - лица с инвалидностью III группы;
- 1 000 грн - участники боевых действий, пострадавшие на Майдане, бывшие несовершеннолетние узники и дети, рожденные в лагерях;
- 3 100 грн - лица с особыми заслугами перед Родиной;
- 650 грн - члены семей погибших ветеранов и защитников Украины, а также вдовы/вдовцы, которые не женились во второй раз;
- 450 грн - участники войны, бывшие узники, принудительно вывезенные, дети партизан и подпольщиков.
Как подать заявку на выплату
Часть украинцев может получить эту выплату автоматически, то есть никакой заявки не надо подавать. А именно:
- пенсионеры, которые имеют право на эту выплату, получат ее в августе вместе с пенсией;
- если человек не является пенсионером, но проходит службу или работает - средства перечислятся на счет военной части или организации на основании заявки работодателя.
Людям, которые не являются пенсионерами и не работают, но имеют право на выплату, нужно самостоятельно подать заявление до 1 августа. Если в указанное время не удалось это сделать, то следует подать до 1 октября.
В заявлении следует указать:
- паспортные данные;
- номер банковской карточки;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- данные из удостоверения, которое подтверждает статус и дает право на выплату.
К заявлению прилагаются копии паспорта и удостоверения, а при личном обращении следует предъявить оригиналы.
Заявление можно подать лично в Пенсионном фонде или ЦНАПе, по почте на адрес территориального ПФУ, онлайн - через портал электронных услуг пенсионного фонда с КЭП.
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