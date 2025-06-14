ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Деньги к празднику. Кто и как может подать заявку на выплату ко Дню Независимости

Украина, Суббота 14 июня 2025 09:02
UA EN RU
Деньги к празднику. Кто и как может подать заявку на выплату ко Дню Независимости Фото: кто из украинцев имеет право на выплату ко Дню Независимости (Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Ежегодно ко Дню Независимости государство предоставляет некоторым украинцам денежную помощь. Сумма выплат составляет от 450 до 3100 гривен, в зависимости от категории граждан.

РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Уряд online" в Telegram рассказывает, кто и как может получить выплату ко Дню Независимости.

Какая сумма выплат ко Дню Независимости

Эту помощь государство оказывает ежегодно в знак благодарности и поддержки для пострадавших в результате войн и репрессий.

Суммы помощи распределены в зависимости от статуса:

  • 3 100 грн - лица с инвалидностью I группы из-за войны, бывшие малолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность;
  • 2 900 грн - лица с инвалидностью II группы по вышеупомянутым причинам;
  • 2 700 грн - лица с инвалидностью III группы;
  • 1 000 грн - участники боевых действий, пострадавшие на Майдане, бывшие несовершеннолетние узники и дети, рожденные в лагерях;
  • 3 100 грн - лица с особыми заслугами перед Родиной;
  • 650 грн - члены семей погибших ветеранов и защитников Украины, а также вдовы/вдовцы, которые не женились во второй раз;
  • 450 грн - участники войны, бывшие узники, принудительно вывезенные, дети партизан и подпольщиков.

Как подать заявку на выплату

Часть украинцев может получить эту выплату автоматически, то есть никакой заявки не надо подавать. А именно:

  • пенсионеры, которые имеют право на эту выплату, получат ее в августе вместе с пенсией;
  • если человек не является пенсионером, но проходит службу или работает - средства перечислятся на счет военной части или организации на основании заявки работодателя.

Людям, которые не являются пенсионерами и не работают, но имеют право на выплату, нужно самостоятельно подать заявление до 1 августа. Если в указанное время не удалось это сделать, то следует подать до 1 октября.

В заявлении следует указать:

  • паспортные данные;
  • номер банковской карточки;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • данные из удостоверения, которое подтверждает статус и дает право на выплату.

К заявлению прилагаются копии паспорта и удостоверения, а при личном обращении следует предъявить оригиналы.

Заявление можно подать лично в Пенсионном фонде или ЦНАПе, по почте на адрес территориального ПФУ, онлайн - через портал электронных услуг пенсионного фонда с КЭП.

Читайте также о том, что ООН продлила выплаты украинским пенсионерам.

Ранее мы писали о том, что Польша изменила правила выплат "800+" и "300+".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
День независимости Украины Выплаты
Новости
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова