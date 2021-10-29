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США направлять Афганістану гуманітарну допомогу майже на 150 мільйонів доларів

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Афганістан , П'ятниця 29 жовтня 2021 05:38
США направлять Афганістану гуманітарну допомогу майже на 150 мільйонів доларів Фото: США збільшили фінансову допомогу Афганістану (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати нададуть ще 144 млн доларів для допомоги Афганістану. Кошти спрямують на боротьбу з гуманітарною кризою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Таким чином, загальна сума виділених Вашингтоном коштів для Афганістану і афганських біженців в поточному році досягне 474 млн доларів.

"Це найбільша сума підтримки серед усіх країн",-наголошується в прес-релізі.

Гроші будуть передані гуманітарним організаціям і підуть на медикаменти, постачання їжею і водою, а також всім необхідним потребують афганців в регіоні, в тому числі афганських біженців в сусідніх країнах.

ЄС виділив близько 1 млрд євро допомоги Афганістану і сусідам.

Програма розвитку ООН (ПРООН) заснувала спеціальний цільовий фонд для надання фінансової допомоги населенню Афганістану. Йдеться про підтримку домогосподарств країни.

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