ООН закликає Росію скасувати заборону Меджлісу

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини закликала Росію виконати постанову суду та скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову місію в Facebook.

Повідомляється, що 29 вересня 2016 року Верховний суд РФ залишив у силі рішення про заборону Меджлісу, яке раніше прийняв "Верховний суд" в окупованому Криму.

"В результаті Меджліс, представницький орган кримських татар, не може виконувати свої функції до цих пір", - зазначили в організації.

Зазначимо, що така ситуація триває незважаючи на рішення Міжнародного суду ООН, який в 2017 році прийшов до висновку, що РФ повинна утримуватися від обмеження представницьких органів кримських татар, зокрема, Меджлісу.

"Ми закликаємо Російську Федерацію виконати постанову суду ООН та скасувати заборону Меджлісу", - підкреслили в місії.

Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через обшуку в будинку кримьскотатарського активіста і члена Меджлісу Ильвера Аметова, який 27 вересня здійснили співробітники ФСБ Росії.

Також РБК-Україна писало, що 19 вересня співробітники ФСБ РФ провели обшуки в селі Сонячна Долина, яке розташоване недалеко від міста Судак. Обшук проходив у будинку кримських татар.