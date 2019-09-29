ООН призывает Россию отменить запрет Меджлиса

Мониторинговая миссия Организации Объеденных наций (ООН) по правам человека призвала Россию выполнить постановление суда и отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую миссию в Facebook.

Сообщается, что что 29 сентября 2016 года Верховный суд РФ оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял "Верховный суд" в оккупированном Крыму.

"В результате Меджлис, представительский орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сих пор", - отметили в организации.

Отметим, что такая ситуация продолжается несмотря на решение Международного суда ООН, который в 2017 году пришел к выводу, что РФ должна воздержаться от ограничения представительских органов крымских татар, в частности, Меджлиса.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса", - подчеркнули в миссии.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство из-за обыска в доме кримьскотатарського активиста и члена Меджлиса Ильвера Аметова, который 27 сентября осуществили сотрудники ФСБ России.

Также РБК-Украина писало, что 19 сентября сотрудники ФСБ РФ провели обыски в селе Солнечная Долина, которое расположено недалеко от города Судак. Обыск проходил в доме крымских татар.