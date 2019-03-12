ООН закликає Кабмін змінити правила виплати пенсій переселенцям

Фрейзер підкреслила, що українці повинні мати рівний доступ до пенсії незалежно від того, де вони живуть

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер призывает Кабинет министров Украины изменить правила выплаты пенсий переселенцам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Фрейзер отметила в ходе презентации нового 25-го доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, что украинцы должны иметь равный доступ к пенсии независимо от того, где они живут.

"Наша рекомендация остается неизменной - следует немедленно отменить привязку доступа к пенсиям к регистрации в качестве внутренне перемещенных лиц. Люди должны иметь равный доступ к пенсии независимо от того, где они живут", - заявила глава Мониторинговой миссии ООН.

Она отметила, что в какой-то момент после 2014 года более 700 тысяч пенсионеров с регистрацией места жительства на территориях, контролируемых самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР", потеряли доступ к своим пенсиям.

"Эта ситуация продолжается. Это прямой результат государственной политики, которой право на пенсию привязано к регистрации в качестве внутренне перемещенных лиц и к процедуре верификации, которая следует из такой привязки", - сказала Фрейзер.

Напомним, летом 2018-го агентство ООН по делам беженцев приветствует решение Верховного суда Украины о признании незаконности лишения пенсий внутренне перемещенных лиц.

Так, Большая палата Верховного суда Украины отклонила апелляцию Пенсионного фонда (ПФУ) и признала незаконным отказ выплачивать пенсии ВПЛ.

Добавим, ранее РБК-Украина писало, что проблемы с выплатами у пенсионеров-переселенцев возникают, когда они по каким-либо причинам возвращаются на неподконтрольную территорию и остаются там более двух месяцев.