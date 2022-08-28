ua ru
Нд, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія перетворила Запорізьку АЕС на військову базу, загрожуючи всьому континенту, - Кулеба

Новость на русском →
Київ, Неділя 28 серпня 2022 14:20
Росія перетворила Запорізьку АЕС на військову базу, загрожуючи всьому континенту, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія перетворила Запорізьку атомну електростанцію на свою військову базу. Таким чином армія РФ поставила під загрозу весь континент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в Twitter.

Він зазначив, що ядерна безпека для України залишається пріоритетом, враховуючи трагедію на Чорнобильській АЕС. Проте російські війська несуть загрозу, оскільки мілітаризували найбільшу в Європі АЕС.

"Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент. Російські військові повинні забратися з території станції, бо їм там нема чого робити", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що місія МАГАТЕ може відвідати атомну станцію вже 29 серпня.

Водночас "Енергоатом" показав, як буде поширюватися радіація у разі аварії на Запорізькій АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Запорожская АЭС Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати