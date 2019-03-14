ООН визнала захоплених РФ українських моряків військовополоненими

На військовополонених заборонено тиснути, залякувати і відмовляти в необхідній медичній допомозі

Захваченные в Керченском проливе украинские моряки в РФ считаются военнопленными. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Также ООН заявляет, что моряки попадают под действие Женевской конвенции и будут находиться в статусе военнопленных до тех пор, пока компетентный суд не примет другого решения. На военнопленных запрещено оказывать давление, запугивать и отказывать в необходимой медицинской помощи.

Отметим, что все 24 моряка признали себе военнопленными, однако в РФ продолжают держать под стражей украинцев и назначать им психолого-психиатрическую экспертизу. Это нарушает права военнопленных.

РБК-Украина писало, что 25 ноября 2018 года РФ напала на украинские корабли в Керченском проливе и захватила моряков. После этого ряд стран, в частности США, Германия, Франция, Британия, Литва и Австрия, призвали Москву освободить военных моряков. Также США и ЕС ввели санкции против РФ из-за ее агресивных действий. Однако РФ проигнорировала заявления Запада и оставила моряков под стражей, как минимум, до апреля этого года.