ООН назначила нового координатора Черноморской зерновой инициативы

Как отмечается на сайте ООН, генеральный секретарь организации Антониу Гуттереш назначил Абдулу Абдул Самада Дашди из Кувейта новым координатором Черноморской зерновой инициативы. Он заменил на этом посту представителя Судана Амира Махмуда Абдулу, которого генсекретарь ООН поблагодарил за работу в достаточно сложные времена.

В ООН напомнили, что инициатива была начата Украиной, Турцией, РФ и ООН 22 июля 2022 года с целью возобновления экспорта из Украины зерна, продуктов питания и удобрений, включая аммиак, через безопасный морской гуманитарный коридор. Первое судно с украинским продовольствием в рамках этой программы ООН вышло из порта Одессы уже 1 августа.

Относительно Абдуллы Дашди отмечается, что он в 2021 году вышел в отставку из Вооруженных сил Кувейта в звании вице-адмирала.

"Дашди имеет 40 лет опыта в вопросах морских операций, лидерства и управления как в Кувейте, так и за рубежом", - отметили в ООН.