RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ООН назначила нового координатора Черноморской зерновой инициативы

Фото: ООН продолжает заниматься координацией Черноморской зерновой инициативы (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В ООН назначен новый координатор Черноморской зерновой инициативы, которым стал представитель Кувейта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Организацию Объединенных Наций.

Как отмечается на сайте ООН, генеральный секретарь организации Антониу Гуттереш назначил Абдулу Абдул Самада Дашди из Кувейта новым координатором Черноморской зерновой инициативы. Он заменил на этом посту представителя Судана Амира Махмуда Абдулу, которого генсекретарь ООН поблагодарил за работу в достаточно сложные времена.

В ООН напомнили, что инициатива была начата Украиной, Турцией, РФ и ООН 22 июля 2022 года с целью возобновления экспорта из Украины зерна, продуктов питания и удобрений, включая аммиак, через безопасный морской гуманитарный коридор. Первое судно с украинским продовольствием в рамках этой программы ООН вышло из порта Одессы уже 1 августа.

Относительно Абдуллы Дашди отмечается, что он в 2021 году вышел в отставку из Вооруженных сил Кувейта в звании вице-адмирала.

"Дашди имеет 40 лет опыта в вопросах морских операций, лидерства и управления как в Кувейте, так и за рубежом", - отметили в ООН.

Днями РБК-Украина сообщало, что из Украины вышли 9 судов с 390 тысячами тонн агропродукции.

Ранее мы писали, что из портов Большой Одессы в рамках "зерновой инициативы" вышли четыре судна со 129 тысячами тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. До этого из портов Одесской области накануне вышли еще семь судов с агропродукцией. Они также направляются в страны Африки, Азии и Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН