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Из Украины вышли 9 судов с 390 тысячами тонн агропродукции: куда следуют

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Одесса, Понедельник 26 декабря 2022 18:01
Из Украины вышли 9 судов с 390 тысячами тонн агропродукции: куда следуют Фото: из портов Одессы вышли 9 судов с 390 тысячами тонн агропродукции (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За два дня из портов Большой Одессы в рамках "Зерновой инициативы" вышли 9 судов с 390 тысячами тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.

Среди них балкеры ALANDA STAR и SSI PRIVILEGE с 68 тысяч тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тысяч тонн масла для Индии.

Порты Большой Одессы загружают более 860 тысяч тонн агропродукции на 24 судна. Далее - ожидания инспекции Совместного Координационного центра. В Босфоре ожидают инспекции 99 судов, из которых 72 — западнее портов под загрузку, 27 — уже с украинской агропродукцией. Некоторые суда ожидают в водах Турции больше месяца.

По "зерновому коридору" двигаются 3 судна под загрузку 93 тысяч тонн агропродукции. С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 594 судна, которые экспортировали 15,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из портов Большой Одессы в рамках "зерновой инициативы" вышли четыре судна со 129 тысячами тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Также мы писали, что из портов Одесской области накануне вышли еще семь судов с агропродукцией. Они также направляются в страны Африки, Азии и Европы.

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