ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глобальна продовольча безпека без продукції з України неможлива, - генсек ООН

Новость на русском →
Африка, Четвер 05 травня 2022 10:34
Глобальна продовольча безпека без продукції з України неможлива, - генсек ООН Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Проблема глобальної продовольчої безпеки не може бути вирішена без відновлення українського сільськогосподарського виробництва і російського виробництва продуктів і добрив на світовому ринку. Генсек ООН Гутерреш сказав, що він сповнений рішучості сприяти діалогу, щоб допомогти в досягненні цих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наш аналіз показує, що війна в Україні тільки погіршує ситуацію, запускаючи тривимірну кризу, яка руйнує глобальні продовольчі, енергетичні та фінансові системи країн, що розвиваються", - заявив Гутерреш журналістам під час свого візиту до Нігерії.

Вторгнення Росії в Україну в лютому посилило волатильність на фінансових ринках, викликавши зростання цін на сировину і вплинувши на логістику, що може підірвати відновлення економіки після COVID-19 у багатьох країнах.

"Насправді немає справжнього вирішення проблеми глобальної продовольчої безпеки без повернення сільськогосподарської продукції України і виробництва продуктів харчування і добрив з Росії та Білорусі на світові ринки, незважаючи на війну", - сказав він.

Гутерреш сказав, що він сповнений рішучості сприяти діалогу, щоб допомогти в досягненні цих цілей.

Минулого місяця Міжнародний валютний фонд заявив, що російське вторгнення в Україну завдало ще один "величезний негативний шок" країнам Африки на південь від Сахари, піднявши ціни на продукти харчування та енергоносії і поставивши найбільш вразливі верстви населення під загрозу голоду.

Детальніше про припинення поставок російського газу - в матеріалі РБК-Україна "Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні".

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Вторгнення Росії до України
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня