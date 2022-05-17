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ООН попереджає про "катастрофічне" недоїдання дітей війни Росії проти України

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Україна, Вівторок 17 травня 2022 10:33
ООН попереджає про "катастрофічне" недоїдання дітей війни Росії проти України Фото: вторгнення Росії в Україну викликало голод у всьому світі (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Вартість рятуючого життя лікування дітей з найбільш важкою формою виснаження може підскочити до 16%. Як заявив Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, це відбувається через вторгнення Росії в Україну і зростання цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними ЮНІСЕФ, без додаткового фінансування протягом наступних шести місяців ще 600 тисяч дітей можуть пропустити основне лікування, яке являє собою високоенергетичну пасту, приготовлену з інгредієнтів, включаючи арахіс, масло, цукор і додаткові поживні речовини.

ЮНІСЕФ не уточнив, наскільки будуть потрібні додаткові витрати для підтримки Програми. У заяві говориться, що коробка спеціалізованого харчування, що містить 150 пакетів - цього достатньо протягом 6-8 тижнів, щоб повернути здоров'я важко виснаженій дитині, - коштує в середньому близько 41 долар.

Дитяче агентство попередило в своїй заяві, що поряд з більш широким тиском на продовольчу безпеку, включаючи зміну клімату, зростання цін може призвести до "катастрофічних" рівнів гострого недоїдання.

"Світ швидко перетворюється на порохову бочку з запобіжною дитячою смертністю і дітьми, які страждають від виснаження", - заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Важке виснаження, коли діти занадто худі для свого зростання, зачіпає 13,6 мільйона дітей у віці до 5 років і призводить до смерті 1 з 5 у цій віковій групі.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що проблема глобальної продовольчої безпеки не може бути вирішена без відновлення українського сільськогосподарського виробництва

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