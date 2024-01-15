ООН запросила 4,2 млрд долларов для помощи украинцам

Организация Объединенных Наций и ее партнеры обратились к донорам с просьбой предоставить в общей сложности 4,2 млрд долларов для поддержки опустошенных войной общин в Украине, а также украинских беженцев в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Сотни тысяч детей живут на передовой линии войны, напуганные, травмированные и лишенные своих основных потребностей. Один только этот факт должен заставить нас сделать все возможное, чтобы предоставить Украине больше гуманитарной помощи", - сказал глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявили, что более 14,6 млн человек, или 40% населения Украины, в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи из-за полномасштабного вторжения России.

По данным УКГВ ООН, более 3,3 млн нуждающихся людей проживают в прифронтовых населенных пунктах на востоке и юге страны, в том числе на оккупированных Россией территориях, доступ к которым остается "значительно затрудненным".

В рамках обращения УКГВ просит 3,1 млрд долларов для помощи 8,5 млн человек, остро нуждающихся в гуманитарной помощи в 2024 году. Агентство ООН по делам беженцев просит 1,1 млрд долларов для поддержки 2,3 млн украинских беженцев и принимающих их общин.

Российское вторжение, начавшееся в феврале 2022 года, вынудило около 6,3 млн человек бежать за границу. По данным УКГВ ООН, 4 млн человек, в том числе почти один миллион детей, остаются перемещенными внутри страны.

"Принимающие страны продолжают расширять защиту и включать их в общество, но многие уязвимые беженцы по-прежнему нуждаются в помощи", - сказал Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по делам беженцев.

По его словам, не должны чувствовать необходимость вернуться, потому что они не могут сводить концы с концами в изгнании.

Помощь ООН

В декабре Организация объединенных наций обратилась с призывом выделить 46 млрд долларов на 2024 год для помощи миллионам людей, пострадавших от гуманитарных кризисов по всему миру.

По данным ООН, в конце 2022 года 5,7 млн украинцев ухали в соседние страны, что создало самый быстрый кризис перемещения и один из крупнейших со времен Второй мировой войны.

По данным Центра мониторинга внутренних перемещений, российское вторжение в Украину спровоцировало перемещение 16,9 млн человек - "самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный для любой страны".