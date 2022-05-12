ООН може допомогти Україні в деблокаді морських портів, - когресмени США
Організація об'єднаних націй спільно з Червоним хрестом можуть домовитися з РФ про створення гуманітарного коридору для українських суден, які експортують сільгосппродукцію.
Про це заявили представники Конгресу США, передає РБК-Україна з посиланням на Politico.
Конгресмен Джейсон Кроу вважає, що найкраще забезпечити деблокаду українських портів зможе ООН та Червоний хрест.
"Вони можуть домовитися про створення 32-кілометрової буферної зони в Чорному морі між Румунією та Туреччиною, якою кораблі, що перевозять зерно, могли б експортувати його, уникаючи російської артилерії", - запропонував Кроу під час однієї із зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським.
При цьому він наголосив, що НАТО в цій ситуації не зможе нічим допомогти Україні, тому що для організації подібного гуманітарного коридору Альянсу доведеться задіяти у Чорному морі військову техніку. Це в свою чергу може спровокувати РФ і призвести до зіткнень.
Також і сенатор Джинн Шейхін, член Комітету збройних сил, розповіла, що "НАТО не бажає" створювати морські гуманітарні коридори для забезпечення проходу суден, що перевозять зерно з України.
"Я думаю, що ймовірніше те, що ООН захоче це зробити і що вони будуть кращими посередниками, ніж НАТО", - додала вона.
Раніше ми повідомляли, що держсекретар США Ентоні Блінкен закликав РФ припинити блокаду українських портів, оскільки подальше їхнє блокування може призвести до глобальної продовольчої кризи.
Також ми писали, що Росія після повномасштабного вторгнення заблокувала в портах України близько 90 млн. тонн зерна. Його планували відправити до інших країн.
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