В ООН подтвердили гибель более 500 детей из-за вторжения в Украину

В Украине из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов погиб 501 ребенок. Реальное количество убитых может быть больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел в Twitter .

"Реальная цифра, скорее всего, гораздо выше, а тяжесть последствий для пострадавших семей просто невообразима. Это еще одна трагическая веха для детей и семей Украины", - отметила Рассел.

Она подчеркнула, что такие данные подтверждены ООН и являются предварительными.

Напомним, ранее в ООН подчеркнули, что данные о гибели 8 тысяч мирных украинцев - это лишь верхушка айсберга.

Также мы писали, что россияне сегодня, 3 апреля, обстреляли медучреждения в Херсоне, в котором находилось до 200 человек.

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