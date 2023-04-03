В ООН підтвердили загибель понад 500 дітей через вторгнення в Україну

В Україні через повномасштабне вторгнення російських окупантів загинула 501 дитина. Реальна кількість убитих може бути більшою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ЮНІСЕФ Кетрін Рассел у Twitter .

"Реальна цифра, швидше за все, набагато вища, а тяжкість наслідків для постраждалих сімей просто неймовірна. Це ще одна трагічна віха для дітей та сімей України", - зазначила Рассел.

Вона наголосила, що такі дані підтверджені ООН та є попередніми.

Нагадаємо, раніше в ООН наголосили, що дані про загибель 8 тисяч мирних українців - це лише верхівка айсберга.

Також ми писали, що росіяни сьогодні, 3 квітня, обстріляли медустанови в Херсоні, де перебувало до 200 осіб.

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