Комиссар ООН: данные о гибели более 8 тысяч мирных украинцев - верхушка айсберга
Информация Организации Объединенных Наций о гибели более 8 тысяч гражданских в Украине после начала полномасштабной войны не является окончательной. Жертв может быть намного больше.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
Он подчеркнул, что люди по всей Украине сталкиваются с "массовыми страданиями и потерями, депривацией, перемещениями и разрушениями". При этом Украина борется за выживание.
По словам Тюрка, данные Управление верховного комиссара ООН по правам человека о гибели в Украине более 8 тысяч мирных жителей и о более 14 000 пострадавших "являются лишь верхушкой айсберга".
Напомним, в начале марта в ООН докладывали, что в Украине установили гибель 8 103 мирных жителей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.