Шмыгаль: Путин несет ответственность за жестокую казнь украинского военного
Российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за то, что его солдаты жестоко казнили украинского военного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в интервью CNN.
Глава украинского правительства отметил, что это не первое жестокое преступление в Украине, которое совершили российские оккупанты. Поэтому наша страна просит мировых лидеров не стоять в стороне, когда происходят подобные инциденты.
Шмыгаль заявил, что Украина расследует этот и другие преступления россиян в Украине. По его словам, важно, чтобы все виновные понесли ответственность, в том числе политическое руководство России.
"Он (Путин - ред.) несет ответственность за преступление агрессии, поскольку он отдал приказ вторгнуться в Украину и совершать все эти преступления", - отметил премьер.
Напомним, 11 апреля в сети появилось видео, на котором российские оккупанты жестоко казнят украинского военного.
Позже уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинская разведка предварительно установила личности россиян, которые убили нашего военного.
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