Шмыгаль: Путин несет ответственность за жестокую казнь украинского военного

Российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за то, что его солдаты жестоко казнили украинского военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в интервью CNN .

Глава украинского правительства отметил, что это не первое жестокое преступление в Украине, которое совершили российские оккупанты. Поэтому наша страна просит мировых лидеров не стоять в стороне, когда происходят подобные инциденты.

Шмыгаль заявил, что Украина расследует этот и другие преступления россиян в Украине. По его словам, важно, чтобы все виновные понесли ответственность, в том числе политическое руководство России.

"Он (Путин - ред.) несет ответственность за преступление агрессии, поскольку он отдал приказ вторгнуться в Украину и совершать все эти преступления", - отметил премьер.