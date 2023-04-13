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Шмыгаль: Путин несет ответственность за жестокую казнь украинского военного

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Вашингтон, Четверг 13 апреля 2023 17:31
Шмыгаль: Путин несет ответственность за жестокую казнь украинского военного Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за то, что его солдаты жестоко казнили украинского военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в интервью CNN.

Глава украинского правительства отметил, что это не первое жестокое преступление в Украине, которое совершили российские оккупанты. Поэтому наша страна просит мировых лидеров не стоять в стороне, когда происходят подобные инциденты.

Шмыгаль заявил, что Украина расследует этот и другие преступления россиян в Украине. По его словам, важно, чтобы все виновные понесли ответственность, в том числе политическое руководство России.

"Он (Путин - ред.) несет ответственность за преступление агрессии, поскольку он отдал приказ вторгнуться в Украину и совершать все эти преступления", - отметил премьер.

Напомним, 11 апреля в сети появилось видео, на котором российские оккупанты жестоко казнят украинского военного.

Позже уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинская разведка предварительно установила личности россиян, которые убили нашего военного.

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